Полиция проверит информацию о ковид-сертификате Цимдарса

Госполиция начала проверку информации о том, что бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс, возможно, показал медикам фальшивый ковид-сертификат, подтвердили агентству LETA в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

22 октября, телеканал TV3 сообщил, что врачи готовились сообщить в правоохранительные органы о смерти как будто вакцинированного пациента, который на самом деле не был вакцинирован. По информации, которую распространил телеканал, умершим мог быть Арнис Цимдарс, который мог предоставить медикам фальшивый ковид-сертификат.

Кроме того, TV3 отметил, что поддельное свидетельство о вакцинации мог представить в медицинском учреждении и близкий родственник Цимдарса, который сейчас борется за свою жизнь в реанимации.

Семья Цимдарса в открытом письме сообщила, что эта информация не соответствует действительности и попросила у телеканала извинений.

Кроме того, в системе e-veselība нет записи о вакцинации Цимдарса от Covid-19, говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Елгавская городская больница, в которой 20 октября скончался бывший председатель ЦИК, не обращалась в правоохранительные учреждения по факту предъявления поддельного ковид-сертификата.