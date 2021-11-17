Полиция проверит ковид-сертификаты работников общественного сектора

Государственная полиция проведет рейды, чтобы проверить, у всех ли работников общественного сектора имеются сертификаты Covid-19, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Если в полицию поступит сигнал о том, что, возможно, рабочие обязанности выполняет сотрудник без сертификата, полицейские проверят эту информацию и отреагируют соответствующим образом.

Полицейские также будут проверять наличие действительных сертификатов Covid-19 у сотрудников во время ежедневных проверок соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Полиция напоминает, что, несмотря на отмену домоседства или особо строгих ограничений, другие меры безопасности, связанные с Covid-19, все еще в силе.

Жителей призывают быть ответственными и предупреждают, что внезапные проверки в общественных местах также продолжатся.