Полиция проверит ковид-сертификаты работников общественного сектора
Foto: LETA

Государственная полиция проведет рейды, чтобы проверить, у всех ли работников общественного сектора имеются сертификаты Covid-19, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Если в полицию поступит сигнал о том, что, возможно, рабочие обязанности выполняет сотрудник без сертификата, полицейские проверят эту информацию и отреагируют соответствующим образом.

Полицейские также будут проверять наличие действительных сертификатов Covid-19 у сотрудников во время ежедневных проверок соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Полиция напоминает, что, несмотря на отмену домоседства или особо строгих ограничений, другие меры безопасности, связанные с Covid-19, все еще в силе.

Жителей призывают быть ответственными и предупреждают, что внезапные проверки в общественных местах также продолжатся.

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пандемия Covid-19
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