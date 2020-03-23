Полиция проверит, соблюдал ли депутат Кайминьш правила самоизоляции

Полиция проверяет, соблюдал ли заболевший Covid-19 депутат Сейма Артус Кайминьш условия самоизоляции, сообщает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Полиция возбудила административное дело о несоблюдении ограничений чрезвычайной ситуации, сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите. За подобное нарушение предусмотрен штраф до 350 евро.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) заявила, что Кайминьш мог нарушить ограничения чрезвычайной ситуации. Сам Кайминьш в социальных сетях сообщил, что ничего не нарушал.

Он рассказал, что 1 марта был в Литве, а 6 марта почувствовал себя плохо и его госпитализировали в Центр инфектологии. Там ему диагностировали гнойную ангину, но не проверили на Covid-19. Депутат до 15 марта лечился дома и пил курс антибиотиков. 15 и 16 марта он пришел на работу.

“Даже если допустить, что я в Литве заразился Covid-19, согласно всем постулатам, 15 марта истек срок инкубации. Почему у меня не взяли анализы на Covid-19? Не спрашивайте меня, а спросите врачей и министра”, - написал Кайминьш.

О том, что он был в контакте с инфицированным новым коронавирусом лицом депутат узнал 18 марта. 19 марта он записался на анализы, которые сдал 20 марта. Он уверен, что с 17 марта его ритм жизни можно описать как самоизоляцию - он нигде активно не участвовал.

Как уже сообщалось, до 14 апреля в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Запрещены все публичные мероприятия и собрания более 50 человек. Люди, вернувшиеся из-за границы или побывавшие в контакте с больными Covid-19, должны на две недели самоизолироваться. Остальные жители обязаны социально дистанцироваться.