Полиция проверяет визит мэра Даугавпилса в детдом

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") опубликовал на странице Facebook фотографии, где он вместе с заместителем Янисом Дукшинским (Латгальская партия), в окружении детей и работников детдома "Приедитес" пьет чай и угощается праздничным пирогом. Даугавпилсский участок Госполиции по итогам визита мэра в детдом начал административное делопроизводство, пишет портал rus.lsm.lv.

Перед праздниками должностные лица привезли в детский дом торт. Вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинскис в телефонном разговоре признал, что это можно было сделать и более безопасным способом, но среди детей политики были всего несколько минут.

На фото видно, что ни дистанция в два метра, ни другие меры предосторожности не соблюдаются.

А министр здравоохранения Илзе Винькеле считает, что мэр Даугавпилса выбрал не лучший момент для саморекламы.

При этом Винькеле отметила, что до сих пор действия самоуправления Даугавпилса в борьбе с эпидемией были очень ответственными. И по статистике Центра профилактики и контроля заболеваний, показатели заболеваемости в Даугавпилсе были самыми низкими — 10,9 случаев на 100 тыс. жителей.