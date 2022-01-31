Полиция расследует 55 процессов о подделке ковид-сертификатов

Сейчас в производстве Государственной полиции находятся 55 уголовных процессов о возможной подделке ковид-сертификатов. Об этом рассказал в передаче канала TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.

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Количество лиц, подлежащих проверке и экспертизам в рамках этих уголовных процессов, постоянно меняется и составляет около 400-500 человек, сообщил Рукс.

Подозрения в использовании поддельных ковид-сертификатов имеются в отношении двух сотрудников полиции. Эти дела расследует Управление внутренней безопасности, рассказал начальник Госполиции.

Еще один процесс о возможной фиктивной вакцинации против Covid-19 расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Подозрения касаются нескольких сотен человек.

По данным агентства LETA, в первой половине января в этих делах фигурировало не менее 15 медицинских работников.