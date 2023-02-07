Полиция расследует пожар на производстве дронов в Марупе

Государственная полиция расследует возникший сегодня пожар на заводе дронов в Марупе, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис получил актуальную информацию о пожаре и выразил надежду, что службам удастся потушить огонь в кратчайшие сроки.
Будет проведено расследование причин пожара. В настоящее время рано говорить о возможных причинах возгорания.
Представитель Государственной полиции Мадара Шершнева сообщила агентству ЛЕТА, что первоначальная информация не свидетельствует о том, что имел место злонамеренный поджог, однако для выяснения точных причин начат уголовный процесс.
В полиции есть информация об одном пострадавшем в пожаре.
Как сообщалось, во вторник в Марупе загорелось производство беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy.