Полиция разогнала несколько компаний любителей совместных упражнений на свежем воздухе

Несколько групп людей совместно занимались спортом на свежем воздухе в Пардаугаве. Полиция напоминает, что собираться вместе в количестве более 50 человек запрещено даже на улице, а все стадионы закрыты.

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19 марта полиция получила три сообщения о разных спортивных занятиях. В одном из случаев в одном месте собралось 69 человек, которые разошлись после переговоров с приехавшей полицией.

В Имантском лесу проходила тренировка для детей. Они играли в мяч и прыгали через скакалку. С ними был взрослый мужчина, который утверждал, что он не тренер, а просто следит за детьми — родители попросили присмотреть и ушли гулять по лесу. Он утверждал, что 21 ребенок в одном месте оказался случайно.

Была также получена информация о том, что компания несовершеннолетних перелезла через забор закрытого стадиона. Когда приехала полиция, большая часть убежала, а двое осталось. Полиция сообщила о происшествии их родителям.

"Мы пониманием желание заниматься спортом и действительно рады, что дети предпочитают проводить свободное время активно, но напоминаем, что сейчас все стадионы учебных учреждений закрыты. А самовольное проникновение на стадион рассматривается как нарушение. Недопустимо устраивать тренировки и пытаться доказать, что все, кто на них пришел, собрались в одном месте случайно", — пишет Рижская муниципальная полиция у себя в Facebook.

Полиция напоминает, что хотя ее цель не наказать, а добиться соблюдения порядка, она будет штрафовать, если люди продолжат легкомысленно относиться к ограничениям.