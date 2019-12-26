Полиция разыскивает пропавшего в Риге мужчину

Управление Рижского региона Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Дайниса Миезитиса 1951 года рождения.

В понедельник, 23 декабря, примерно в 23:00 он покинул свое место жительства на улице Волгунтес в Риге. Его местонахождение остается неизвестным. Миезитис регулярно гулял по микрорайону Шампетерис: по улицам Волгунтес, Залвес и Шампетера, а также по Шампетерскому лесу. Во время прогулки у него могла случиться потеря памяти или другая проблема со здоровьем.

Приметы Дайниса Миезитиса: рост - 1,76 м, среднее телосложение, волосы - коричневые. На правой щеке - родинка.

Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, сообщить полиции по телефонам 67085984, 20269017 или 110.