Полиция следит, чтобы у памятника Свободы не собрались поклонники легионеров: Райвис Дзинтарс пришел с цветами

Так как в Риге и по всей Латвии запрещено проведение публичных мероприятий любого рода, 16 марта отменены посвященные легионерам Waffen SS частные мероприятия. Возле памятника Свободы, где по традиции поклонники легионеров возлагают цветы, дежурит несколько полицейских нарядов, готовых пресечь организованное шествие.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране и призыв не выходить из дома без крайней нужды, глава Национального объединения Райвис Дзинтарс и его единомышленники все же пришли возложить цветы к монументу, но назвали свою акцию "индивидуальными возложениями", чтобы формально соблюсти норму.

Нацблок называет свои действия "призывом к каждому патриоту индивидуально почтить легионеров". Также упоминаются критерии обращения: его адресуют гражданам Латвии, у которых все в порядке со здоровьем и которые не находятся под карантином.

Напомним, что в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в Риге запрещены все уличные публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты — вне зависимости от числа участников. Такое решение после консультаций с представителями правоохранительных органов в пятницу приняла временная администрация Рижской думы.

В свою очередь, организаторы памятных мероприятий 16 марта сегодня проинформировали самоуправление, что не будут проводить заявленные мероприятия.