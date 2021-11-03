Полиция стала чаще проводить рейды с собаками в школах. Какие наркотики находят у школьников?

В целях борьбы с употреблением наркотиков среди подростков школы все чаще сами обращаются в полицию, чтобы стражи порядка провели рейд в сотрудничестве с кинологами Таможенного управления, служебные собаки которых проходят специальную подготовку для поиска наркотиков и табачных изделий. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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В конце сентября полицейские провели рейд в одной из школ Салдусского края, где было обнаружено, что восемь учеников употребляли наркотики. Было установлено, что двое из них повторно попали в поле зрения стражей порядка, поэтому подросткам уже грозит уголовное наказание.

По словам сотрудников полиции, во время проверки школьники вели себя спокойно, когда увидели собак, хотя во время рейда некоторые из учеников выглядели встревоженно.

"Во время учебного процесса мы также проверяем гардеробы, где есть верхняя одежда. Собаки часто указывают и на наличие наркотиков, и на табачные изделия. Часто они обнаруживаются в одежде. Затем в присутствии лиц, на которых указали собаки, также предпринимаются процессуальные действия. Далее подростков увозят для проведения экспертизы", — сказал начальник Салдусского участка полиции Эдуард Большаков.

В ходе этого рейда собаки указали на восемь подозрительных молодых людей — у них взяли образцы крови и мочи, а через месяц анализ показал следы употребления каннабиса в организме. Шестерым из задержанных грозит административное наказание — предупреждение или штраф от 50 до 280 евро. Они уже попадали в поле зрения полиции в последние два года. Это означает, что подросткам уже грозит уголовная ответственность. Кроме того, несовершеннолетний в возрасте от 14 лет может быть приговорен к временному лишению свободы или принудительным работам.

По словам Большакова, полицейские предупреждают родителей о проводимых рейдах, но не все относятся к проверкам положительно. Многие считают, что рейды с собаками нарушают права детей. Однако проверки инициируются самими школами. В целом по Латвии в прошлом году более десяти школ обратились за помощью к кинологам и полицейским.

Как указал глава 2-го отделения Управления Госполиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш, школы стали активно сотрудничать с правоохранительными органами. Однако, если рейды будут проходить чаще, статистика выявленных случаев может увеличиться.

В этом году провести рейд планирует и директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс. Его больше беспокоит широкое использование табачных изделий и электронных устройств для курения среди школьников, чем наркотики.

Однако наркотики все больше распространяются среди подростков. Как отметили в полиции, растет количество осужденных за употребление и хранение психотропных веществ подростков, увеличилось и число повторно задержанных несовершеннолетних. Если три года назад полиция наказала в административном порядке 291 молодого человека и повторно арестовала троих несовершеннолетних, то в прошлом году приговоренных к наказанию подростков было уже на пятую часть больше, а количество повторных задержаний было даже в семь раз больше — повторно в поле зрения стражей порядка попал 21 человек.

После задержания родители также должны работать с подростками. Если взрослые не сотрудничают с полицией, несовершеннолетними занимается Сиротский суд и социальные службы. Однако это миф, что наркотики чаще употребляют дети из неблагополучных семей. Скорее, в группу риска попадают подростки, которые склонны пробовать что-то новое.

Инспектор полиции по работе с молодежью Винета Павловска пояснила, что часто дети покупают наркотики у других учащихся или за пределами школы. Также бывали случаи, когда создавались группы в WhatsApp, в которых подростки обменивались информации о том, где можно достать психотропные вещества. Недавно в Риге за продажу марихуаны были задержаны два подростка, которых ранее исключили из школы. Они продавали наркотики бывшим товарищам по учебному заведению. Распространение и хранение наркотиков карается уголовной ответственностью. Количество несовершеннолетних обвиняемых несколько уменьшилось за последние три года. В 2018 году предъявлены обвинения 64 подросткам, в 2019 году — 54, а в прошлом году — 50.

В последнее время все больше и больше несовершеннолетних дилеров покупают наркотики в интернете. По словам Радзиньша, многие подростки приобретают психотропные вещества в даркнете. Раньше эти посылки приходили по почте, иногда продавец отправляет место тайника, фотографию и координаты посылки Подросток просто идет и забирает товар, он даже не видит доставщика, указал представитель полиции.

Наиболее распространенными наркотиками среди школьников являются каннабис, называемый травкой, амфетамин и ЛСД — в народе более известный как кислота. Кроме того, во всех сегментах наркотиков незаконный рынок развивается в сторону синтетических аналогов. Такие вещества более выгодны производителям и торговцам, потому что они дешевле, меньше по весу и объему. Также их качество никем не контролируется. Следовательно, реакция подростка на дозу и ее последствия непредсказуемы.

Юные наркоманы проходят лечение в детской больнице Гайльэзерс. Сюда попадают те, кто давно употребляет наркотики. Также в последнее время подростки все чаще стали обращаться к психиатрам после первой попытки.

Как рассказал журналистам детский психиатр и нарколог Лев Полунин, у молодых людей могут наблюдаться расстройства поведения при интоксикации — вплоть до галлюцинаций, психозов. Самому младшему пациенту психиатра Полунина, который попал в больницу из-за наркотиков, 12 лет.

Спрос на помощь все больше превышает возможности детских психиатров и наркологов. По мере продолжения локдауна ситуация только ухудшается, отметил врач. По его словам, в это время подростки ограничены во всех видах деятельности, которые помогают им регулировать свое настроение и ментальное здоровье — они не могут заниматься спортом и общаться со сверстниками. Поэтому, как подчеркнул Полунин, часто молодые люди прибегают к употреблению наркотиков.

Латвийское радио отмечает, что как только возобновится очное обучение, полиция продолжит проводить рейды с собаками в школах.