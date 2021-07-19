Полиция станет строже к нарушителям на электросамокатах

Государственная полиция в дальнейшем будет строже относиться к нарушениям, совершенным пользователями электросамокатов, в эфире LTV заявил замначальника Главного управления полиции порядка Лаурис Арайс, сообщает LETA.
Арайс объяснил, что до сих пор полиция проводила разъяснительную работу, объясняя водителям электросамокатов изменения в правилах. Эта работа продолжится, но полиция планирует строже относится к нарушителям.
Полицейский отметил, что люди получают травмы, передвигаясь на электросамокатах, не только из-за несоблюдения правил, но и из-за того, что люди не учитывают состояние дорожного покрытия.
Оценивая культуру езды среди велосипедистов, Арайс сказал, что она “крайне разная”. Он похвалил молодых людей, которые выучили цвета светофора и останавливаются на красный, однако “есть отдельные кадры, с которыми надо работать, потому что для них цвета - чуждое явление”.