Полиция станет строже к нарушителям на электросамокатах

Государственная полиция в дальнейшем будет строже относиться к нарушениям, совершенным пользователями электросамокатов, в эфире LTV заявил замначальника Главного управления полиции порядка Лаурис Арайс, сообщает LETA.

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Арайс объяснил, что до сих пор полиция проводила разъяснительную работу, объясняя водителям электросамокатов изменения в правилах. Эта работа продолжится, но полиция планирует строже относится к нарушителям.

Полицейский отметил, что люди получают травмы, передвигаясь на электросамокатах, не только из-за несоблюдения правил, но и из-за того, что люди не учитывают состояние дорожного покрытия.

Оценивая культуру езды среди велосипедистов, Арайс сказал, что она “крайне разная”. Он похвалил молодых людей, которые выучили цвета светофора и останавливаются на красный, однако “есть отдельные кадры, с которыми надо работать, потому что для них цвета - чуждое явление”.