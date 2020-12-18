Пoлиция ужестoчает кoнтрoль над людьми, в автoшкoлах oтменяют вoждение. Главное о Covid-19 на 18 декабря

Пoлиция ужестoчит кoнтрoль за передвижением людей в магазинах и oбщественнoм транспoрте. В соответствии с введенными правительством дополнительными ограничениями автошколы приостанавливают уроки вождения и экзамены. Сдать тест на "корону" теперь можно без направления врача при наличии симптомов. Меж тем Государственное агентство лекарств предствило календарь вакцинации на 2021 год, а министр образования и науки Илга Шуплинска предложила школам перейти на работу в две смены. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 18 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 892 новых случая Covid-19. Умерли 15 человек. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 29 427 человек. В настoящее время в больницах лечится 871 пациент с Covid-19, из них 46 — в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Литве подтвержден 3181 случай коронавируса, 39 человек скончались. С начала пандемии в Литве выявлено 106 210 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время болеют 58 188 человек, 46 560 человек выздоровели, 972 человека скончались. В Эстонии за минувшие сутки было выявлено 654 новых случая коронавируса, скончались четыре человека.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 75,5 млн человек во всем мире, свыше 1,67 млн скончались, более 53 млн пациентов поправились.

Полиция ужесточает контроль в магазинах и транспорте. В соответствии с доступными ресурсами полиция будет активно контролировать соблюдение новых ограничений, введенных правительством для сдерживания распространения Covid-19. Все свободные экипажи будут следить за тем, чтобы люди не набивались в транспорт и не толпились в магазинах. Чтобы контролировать соблюдение новых ограничений, полицейские будут работать сверхурочно и по возможности отменять выходные.

Занятия и экзамены по вождению отменяются. В соответствии с введенными правительством дополнительными ограничениями для снижения заболеваемости Covid-19 с 21 декабря по 11 января временно будут прекращены занятия по вождению и экзамены в автошколах.

Школы могут перейти на работу в две смены. Министр образования и науки Илга Шуплинска призвала школы оценить возможность работать в две смены, чтобы ученики старших классов смогли возобновить учебу очно и продолжить подготовку к экзаменам. Согласно выдвинутому предложению, ученики с 1 по 6 классы могли бы учиться утром, а 9 и 12 классы — после полудня.

Карантин в даугавпилсской тюрьме. В результате тестирования в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе выявлено 13 больных Covid-19 заключенных и девять инфицированных сотрудников. В связи с выявленными случаями заболевания в тюрьме до начала января установлен карантин.

Представлен календарь вакцинации. Государственное агентство лекарств предствило календарь вакцинации от Covid-19 на 2021 год. Как и предполагалось ранее, вакцинация пройдет в четыре этапа. Первый этап придется на январь, февраль и март. Первыми прививку получат медработники, а также клиенты и работники центров социального ухода.

На тест на коронавирус — без направления врача. Начиная с 19 декабря и до 3 января анализы на Covid-19 можно будет сдать без направления врача, если у человека есть симптомы заболевания. Подать заявку на анализ можно по шести разным номерам. Время работы пунктов сбора анализов доступно на домашней страничке Национальной службы здравоохранения.

Moderna уничтожила около 400 тысяч доз вакцины. Американская компания Moderna забраковала около 400 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Проблемы были связаны с процессом фильтрации. Ранее отмечалось, что эффективность этого препарата превышает 94%.

История дня. Как латвийцы ринулись в торговые центры. В пятницу днем на дорогах Риги образовались серьезные заторы. Народ массово ринулся закупаться, в результате чего у торговых центров образовались пробки. По данным BalticMaps, пробки были на рижских мостах, на улицах Крустабазницас, Чиекуркална 1. линия, Лиелирбес, Маскавас и других. Парализованным оказался почти весь центр и часть Пардаугавы, пробки наблюдались у торговых центров Riga Plaza, Spice, Alfa и Dоmina Shopping.