Полиция в пасхальные выходные будет работать в усиленном режиме
Foto: LETA

Государственная полиция сегодня и во время пасхальных выходных будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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В полиции обещают уделять особое внимание безопасности дорожного движения.

Будут проводиться массовые проверки для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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