Полиция в пасхальные выходные будет работать в усиленном режиме

Государственная полиция сегодня и во время пасхальных выходных будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
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В полиции обещают уделять особое внимание безопасности дорожного движения.
Будут проводиться массовые проверки для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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