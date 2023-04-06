Полиция в пасхальные выходные будет работать в усиленном режиме

Государственная полиция сегодня и во время пасхальных выходных будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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В полиции обещают уделять особое внимание безопасности дорожного движения.

Будут проводиться массовые проверки для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения.