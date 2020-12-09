Полиция в Резекне перестанет лишь предупреждать нарушителей правил Covid-19 и будет выписывать штрафы

Начальник Резекненского участка Госполиции Гунар Пашкевич заявил, что стражи порядка настроены выписывать штрафы за нарушения норм эпидемиологической безопасности, связанные с Covid-19. Об этом сообщает LETA.

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Как пояснил Пашкевич, сотрудники резекненского участка каждый день проводят проверки популярных мест сбора горожан, рейсов общественного транспорта и торговых объектов с целью удостовериться, что введенные правительством ограничения и правила резекненцами соблюдаются.

"Если ранее мы больше занимались информированием людей и делали предупреждения, то сейчас уровень проинформированности высокий. Поэтому настроены применять наказание в случаях нарушений", — подчеркнул Пашкевич.

На прошлой неделе в Резекне два человека были оштрафованы за неношение защитных масок, еще два юридических лица — за несоблюдение ограничений, связанных с Covid-19.