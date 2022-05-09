Полиция в связи с 9 мая задержала 13 человек и начала 28 административных процессов

К обеду понедельника полиция в связи с 9 мая задержала 13 человек и начала 28 процессов об административных нарушениях. Государственная полиция отвергает упреки, которые высказаны в отношении стражей порядка в соцсетях.

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Большая часть констатированных до 18.30 нарушений связаны с использование символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, а именно с георгиевскими лентами. В отдельных случаях задержания были связаны с мелким хулиганством.

Большая часть дел об административных нарушениях начала в Латгале, 13 дел (в Даугавпилсе — 12, еще одно в Резекне).

В Риге пять человек задержаны и доставлены в участки. Трое — за использование георгиевской ленты и отказ устранить это нарушения. Также задержанные были пойманы на мелком хулиганстве и нахождении в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В нескольких десятках случаев полиция останавливала людей с неподобающей символикой, но после переговоров нарушения устранялись мирным путем.

Начата ведомственная проверка в связи с тем, что шестилетний ребенок был одет в стилизованную советскую форму.

В Риге у памятника Победы полиция сделала предупреждение о нарушениях 84 людям. Также в Риге, на улице Эдуарда Смильгя констатировано использование пиротехники, в этом случае также начато дело об административном нарушении.

Также в Даугавпилсе задержан местный активист, который в социальных сетях призывал участвовать в шествии. В этом случае начат процесс об административном нарушении.

Видя обострившийся обмен мнения в соцсетях, и особенно в Twitter, полиция обращает внимание на то, что тех, кто сегодня пришел к памятнику в парке Победы, чтобы выразить поддержку Украине и выразить протест против российской агрессии, не разворачивают.

То, что полиция специально в целях получения вопросов задает вопросы, не означает, что это действие направлено против выражения поддержки украинцев — сотрудник полиции разъясняет субъективную сторону, знакомит с содержанием картинок и надписей.

В ответ, реагируя на высказанное возмущение по поводу перенесенной фотовыставке "Слава Украине! Героям — слава!" (стенды были перенесены с центрального подхода к памятнику на газоны), полиция поясняет — чрезвычайно важно заботиться о общественном порядке и безопасности, учитывая разные сценарии, не допуская нарушений, поддержки или прославления войны. Эта деятельность согласована с рядом учреждений путем тщательной подготовки плана поддержания общественного порядка.

"Полиция отвергает упреки — на все сигналы реагирует, и на данный момент деятельность идет строго по плану. Привычка возлагать цветы возникла не в этом году, а полиция работает в соответствии с планом, согласованным с государственным нормативным регулированием — корректно и не допуская никаких провокаций", — говорится в заявлении полиции.

Полиция напоминает, что возлагающим цветы не дает возможность задерживаться и люди уходят от памятника по ранее разработанным маршрутам. Именно поэтому в окрестностях парка Победы введены различные ограничения, цель которых — эффективный контроль потоков людей.

Ранее Государственная полиция призывала жителей не приходить к памятнику в парке Победы в Риге, в Дубровинский парк в Даугавпилсе и в другие места Латвии, чтобы не становиться статистами в российской пропаганде и выразить уважение жителям Украины, пострадавшим в развязанной Россией войне.