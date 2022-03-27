Полиция вернула антивоенный плакат режиссера Пакалниньша к посольству России

На прошлой неделе Государственная полиция на несколько дней сняла антивоенный плакат режиссера Юриса Пакалниньша, который был размещен у посольства России в Риге, сообщает в воскресенье программа TV3 Nekā personīga.

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На прошлой неделе кинорежиссер Пакалниньш разместил перед посольством России плакат под названием V.Putins "Specoperācija Ukrainā ("Спецоперация Путина в Украине").

"Идея возникла после того, как два дня наблюдал за тем, что происходит в Украине, за насилием там происходящим. Я понял, что просто не выдержу, купил пресс-картон и материалы и начал делать эту работу", — признался режиссер программе.

На плакате изображен российский флаг, с крестом на нем, а внизу название работы — "В.Путин, Спецоперация в Украине". "Смешанная техника — танки, ракеты, авиация, флот, ТВ". Плакат вставлен в рамку на деревянных ножках.

Во время монтажа к работе проявили интерес сотрудники полиции, охранявшие посольство России. Они спросили, есть ли разрешение на установку объекта, одобрен ли он муниципалитетом. Скорее всего, их внимание привлекло распятие, показ которого на публичных мероприятиях запрещен, если только оно не используется в произведении искусства. Найти причину для снятия плаката помогли деревянные ножки – полиция решила, что может расценивать плакат как строение, которое требует согласования, поясняется в программе.

Поэтому полиция убрала работу. Причем самостоятельно организовав транспорт. В итоге плакат не простоял и одного дня. Пакалниньшу пообещали, что работа будет возвращена, когда будет получено разрешение самоуправления на ее выставление.

В Рижской думе программе сообщили, что сейчас, в связи с особыми обстоятельствами, разрешения на выставку художественной работы не требуются. Однако Пакалниньш получил и официальное разрешение.

После пяти дней полиция вернула плакат. Работа была снова выставлена на площадке напротив посольства России в полдень вторника.

"Задача полиции – ограничить риски любого противостояния между отдельными лицами общества или даже участниками пикета, и объективно содержание этой работы могло стать причиной этого", — заявили в пресс-службе Госполиции.

В полиции подчеркивают, что это дело никоим образом не связано с ограничением свободы выражения мнений. Оценивались только аспекты безопасности и правомерности.

"К тому же, этот объект был возведен 16 марта, в день повышенных провокационных рисков и угроз безопасности", – добавляют в полиции.

Полиция также обращает внимание на то, что изначально кажущиеся невинными действия, выраженные во имя протеста, могут иметь реальные последствия, которые также могут прямо или косвенно коснуться тех жителей Латвии, которые находятся в России.

Полиция отрицает, что плакат Пакалниньша был снят по требованию российского посольства.