Полиция вновь задержала Гобземса — теперь в Вентспилсе
Foto: Kadrs no video

После обеда в понедельник представители Государственной полиции вновь задержали депутата Сейма Алдиса Гобземса ("Закон и Порядок"). На этот раз в Вентспилсе. Об этом свидетельствует видео, размещенное в социальных сетях.

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Фактически повторилась утренняя ситуация в Тукумсе. Гобземс приехал в Вентспилс встретиться со своими сторонниками, но вскоре полицейские сопроводили его в свою машину и увезли. Задержание сопровождалось возмущенными криками сторонников оппозиционного политика.

Как уже сообщалось, сегодня в первой половине дня Алдис Гобземс был задержан полицией в Тукумсе. В этот город политик приехал на автобусе, обклееном политической символикой. Предполагалось, что Гобземс примет участие в акции протеста против властей. Место встречи было назначено у магазина Lidl, но задержание произошло через дорогу — возле местной автозаправочной станции.

В Тукумсе Гобземса дожидались десятки человек, которые не скрывали своего возмущения по поводу действий правоохранительных органов.

Позже Гобземса освободили из полицейского участка, против него начаты два процесса об административных нарушениях. Один процесс начат в связи с неподчинением законным требований должностных лиц, второй — в связи с нарушением Закона "О собраниях, шествиях и пикетах". Государственная полиция подтвердила LETA, что в Вентспилсе Гобземс был задержан в связи с теми же нарушениями, что и в Тукумсе.

Начаты и несколько административных процессов против других участников несанкционированных собраний.

Невзирая на инцидент в Тукумсе, Гобземс далее, освободившись из полицейского участка, отправился дальше по запланированному маршруту встреч с жителями — в Талси. В этом городе Гобземса, хотя встреча и состоялась, не задержали.

Как сообщает агентство LETA, Закон об административной ответственности позволяет задержать потенциального нарушителя на срок не более 4 часов.

Предполагалось, что в понедельник, 6 декабря, Алдис Гобземс посетит Тукумс, Талси, Вентспилс и Лиепаю. На 13 декабря запланирована акция у Рижского замка.

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