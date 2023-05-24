Полиция: во время акции протеста против политики правительства возможны провокации

Во время запланированной 27 мая акции протеста в Риге возможны провокации, заявил в среду на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукасс.

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Он добавил, что полиция информировала самоуправление о рисках.

Если это мероприятие состоится, и муниципальная полиция, и Государственная полиция будут работать над тем, чтобы предотвратить возможные конфликты.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, самоуправление провело консультации с правоохранительными органами.

В распоряжении муниципалитета нет юридических обоснований, которые требовали бы принять ограничительные меры. Поэтому мероприятие не будет запрещено.

В то же время представители самоуправления и правоохранительных учреждений напомнили организаторам митинга об обязательном соблюдении норм закона, особо указав на обеспечение общественной безопасности и порядка.

Как сообщалось, 27 мая в Риге запланирована акция протеста против политики правительства.

Заявка на проведение акции протеста поступила от частного лица. Планируется, что на площади Свободы с 15.00 до 17.00 пройдет митинг протеста против политики, проводимой исполнительной властью.

Участвовать в акции активно призывает лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. В заявке указано, что в митинге примут участие 1000 участников.

Как Шлесерс заявил в социальных сетях, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет.

По мнению политика, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.