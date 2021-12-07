Полиция возбудила 12 административных дел против депутата Алдиса Гобземса

Государственная полиция начала 12 процессов об административных нарушениях против Алдиса Гобземса. Депутат Сейма проводил акции протеста в городах Курземе.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, против Гобземса возбуждены административные дела в связи с неподчинением законным требованиям должностных лиц, мелким хулиганством и нарушениями Закона "О собраниях, шествиях и пикетах".

Напомним, 6 декабря депутат Сейма Гобземс проводил акции протеста в городах Курземе. В первой половине дня полицейские задержали Гобземса в Тукумсе, но затем выпустили, и политик продолжил свое турне по региону.

После визита в Талси, где против политика начали еще несколько административных процессов, Гобземс направился в Вентспилс и был вновь задержан полицией.

В районе 23.00 стало известно, что Алдис Гобземс все же добрался до четвертого пункта своего турне по Курземе — до Лиепаи. И там в третий раз был задержан полицией. По итогам визита Гобземса в Лиепаю общее число процессов об административных нарушениях выросло с девяти до 12.

Кроме того, полиция начала ряд административных процессов против других участников несанкционированных собраний, оценивается их ответственность.

Государственная полиция еще раз призывает не посещать подобные несанкционированные мероприятия, соблюдать установленнные в стране требования эпидемиологической безопасности, не допускать риска распространения Covid-19 и не создавать угрозы для своего здоровья и здоровья окружающих.

Во вторник Гобземс встречался со своими сторонниками в Кулдиге, Салдусе, Добеле и Елгаве, но не был задержан в этих городах. В полиции пообещали предоставить в среду информацию о том, возбуждены ли в этих городах дела об административных правонарушениях.

В среду Гобземс планирует провести аналогичные акции в Сигулде, Цесисе, Валмиере и Смилтене, а в четверг — посетить Мадону, Резекне и Даугавпилс. В ближайшие дни Гобземс планирует также встретится со своими сторонниками в микрорайонах Риги.

Как уже сообщалось, ранее полиция уже наложила на Гобземс штрафы в размере 350 евро и 2000 евро за проведение 4 августа несанкционированной акции протеста против "обязательной вакцинации" в Риге. За нарушения, допущенные на акции протеста 18 августа, Гобземс был оштрафован на 6 700 евро.