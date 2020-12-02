Полиция взялась за профсоюз медработников

В то время как в стране объявлено чрезвычайное положение и отменены все общественные мероприятия, представители Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) провели очный съезд в здании Союза свободных профсоюзов Латвии в Риге, на улице Бруниниеку, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

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Госполиция начала процедуру административного нарушения, чтобы выяснить, не нарушила ли организация ограничение на собрания, за которое юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5000 евро.

С формальной точки зрения в нормативных актах по борьбе с пандемией коронавируса нет специального запрета на проведение съездов и конференций общественных организаций.

24 ноября правительство согласовало поправки к закону, предусматривающие, что в дальнейшем такие съезды и собрания будут проходить удаленно.

В Минздраве заявили, что важна не только буква, но и дух закона, а медики являются важной для общества группой, поэтому в интересах государства уменьшить все риски распространения вируса в этой среде, особенно когда количество заболевших стремительно растет.