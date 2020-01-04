Полиция задержала четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения

За минувшие сутки на дорогах Латвии были задержаны четыре автоводителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госполиции.

Трое выпивших водителей были задержаны в Видземе, а один - в Рижском регионе. Кроме того, в Рижском регионе один человек был задержан за агрессивное вождение.

По факту превышения скорости было оформлено 226 протоколов. Больше всего таких протоколов - 76 - было оформлено в Рижском регионе.

В общей сложности за прошедшие сутки полиция оформила 462 протокола о нарушении правил дорожного движения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали пять человек, в том числе три пешехода.

В общей сложности в пятницу было зарегистрировано 102 ДТП, в пяти из которых пострадали люди.