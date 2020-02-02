Полиция: Жертвы домашнего насилия стали чаще обращаться в суд

С каждым годом всё больше жертв обращаются в суд, чтобы получить временную защиту от насилия в семье, сообщает портал LSM.lv.

Средний возраст обидчика - 43 года и в 94% случаев это мужчина. Чаще всего защиту просят бабушки.

Замначальника Бюро служебной координации Государственной полиции Ивета Валайне рассказала, что всё чаще члены семьи, занимающиеся рукоприкладством, нарушают решение суда о временной защите. “Это уже 20% от всех решений суда”, - сказала Валайне.

Из 503 решений суда о временной защите от насилия, в 411 случаях начато уголовное дело. Полиция во время вызовов всё чаще призывает жертв использовать временную защиту от насилия.

Латвийское радио отмечает, что жертвы насилия могут, как связаться с кризисными психологами по номеру 116006, так и подать заявку на бесплатную юридическую консультацию - специалист приедет с консультацией на дом в любой конец Латвии.