Поликлиники предлагают проводить плановые операции у них, если больницы не справляются
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Объединение центров здоровья (Veselības centru apvienības, VCA) готово проводить плановые операции, если потребуется помощь во время третьей волны Covid-19. Мощности объединения это позволяют, сказала агентству LETA председатель правления VCA Стелла Лапиня.

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"Мы хорошо понимаем, что в нынешней ситуации крупнейшие государственные больницы в Риге и регионах загружены из-за лечения пациентов с Covid-19, и меньше возможность проведения плановых операции. В нашем распоряжении 14 медицинских учреждений по всей Латвии, где мы можем обеспечивать дополнительные оплачиваемые государством плановые хирургические операции", — подчеркнула Лапиня.

В настоящее время VCA как многофункциональное предприятие здравоохранения может обеспечить дополнительные услуги для гинекологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии и общей хирургии.

По ее словам, поликлиники увеличили число работников.

"К нашему коллективу присоединились несколько молодых врачей после обучения в резидентуре и средний медицинский персонал", — пояснила она.

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rus.DELFI.lv

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