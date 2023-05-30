Политический сарказм допустим, высмеивание Латвии — нет: для госслужащих разработают "красные линии"

Парламентская комиссия по госуправлению и самоуправлению направила на рассмотрение в Сейм поправки к закону, определяющие лояльность государственных служащих Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

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Поправки разработаны к закону "Об устройстве государственного управления" в ответ на заявление более 13 000 граждан, ранее подписавшихся под инициативой о запрете занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях "прокремлевским лицам".

Председатель парламентской комиссии по нацбезопасности Янис Домбрава отметил, что инициатива достаточно актуальна.

"Комиссия вместе со Службой госбезопасности и юридическим бюро Сейма попытались найти способ закрепить принцип лояльности в латвийском законодательстве. В аннотации к поправкам отмечается, что в настоящее время закон "Об образовании" предусматривает, что работники должны быть лояльны к государству в ответ на прецедент, когда несколько лет назад во время уроков учитель агитировал против Латвии в пользу России", — отметил депутат.

Домбрава добавил, что критерий о лояльности государству закреплен в целом ряде законов, но всеобъемлющего регулирования до сих пор нет.

Председатель комиссии подчеркнул, что поправки не будут запрещать сотрудникам госсектора выражать критическое мнение о каком-либо политике или политических партиях.

"Цель поправок не в этом. Речь идет об отношении к государству, а не к политикам или другим работникам. [...] Мы проводим красные линии и говорим, что нельзя упрощать, высмеивать или пытаться принижать Латвию, ее конституцию. Но это не запрещает людям проявлять сарказм в отношении политических процессов в стране. Это важно подчеркнуть, чтобы не было неправильного толкования", — отметил Домбрава.

Перед принятием поправки к закону "Об устройстве государственного управления" должны пройти еще три парламентских чтения.