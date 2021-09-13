"Политическое решение": в Минземледелия прокомментировали запрет на зверофермы в Латвии

Запрет на разведение пушных зверей - это политическое решение, прокомментировал в интервью агентству LETA руководитель бюро министра земледелия Каспарса Герхардса (VL!) Янис Эглитс (VL!) поданные в Сейм поправки.

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Эглитс подчеркнул, что в целом Министерство земледелия не терпит компаний и отраслей, которые работают, используя жестокие методы, или нарушают закон. Однако те, кто соблюдают установленные законом требования, в том числе и зверофермы, должны продолжать работать, считает представитель ведомства.

Эглитс также добавил, что закрытие отрасли разведения пушных зверей нужно рассматривать как закрытие любой другой отрасли, в том числе рыбных хозяйств, ферм по разведению крупного рогатого скота и других.

Между тем председатель правления общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере в интервью агентству LETA подчеркнула, что, по ее мнению, поданный в Сейм законопроект качественный, обоснованный и основанный на научных фактах. Кроме того, в его разработке участвовало и общество Dzīvnieku brīvība.

"Животноводство — жестокая, устаревшая отрасль, которая подвергает животных тяжелым страданиям, загрязняет окружающую среду, нагревает климат и представляет угрозу для здоровья населения", — заявила Кригере, добавив, что не зря эта отрасль запрещена в большинстве европейских стран.

Как пояснила председатель общества, в руках депутатов Сейма теперь оказалась возможность изменить закон в пользу интересов большей части латвийского общества, а не отдельных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Сейм были поданы поправки к Закону о защите животных, предусматривающие запрет на разведение пушных зверей в Латвии с целью получения меха. Предусмотрено, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года.

Законопроект подготовлен депутатами из практически всех фракций Сейма, которые представляют и коалицию, и оппозицию.

В аннотации к законопроекту говорится, что разведение и убийство животных ради меха — это неэтичный, жестокий и исчезающий вид бизнеса, который сегодня больше не оправдан.