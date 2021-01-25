Politico: страны Балтии взяли в заложники фонд восстановления ЕС ради финансирования Rail Baltica

Страны Балтии грозят затормозить запуск фонда ЕС по восстановлению после кризиса Covid-19 с целью получить от ЕС необходимое финансирование на строительство Rail Baltica, сообщает издание Politico.

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В письме, датированном 18 января, с которым удалось ознакомиться журналистам издания, лидеры Латвии, Эстонии и Литвы просят португальского премьер-министра Антониу Кошту, в чьих руках сейчас президентство в Совете Евросоюза, обеспечить, что в нынешних переговорах о финансировании транспорта будет уважаться решение лидеров ЕС выделить 1,4 миллиарда евро на нужды проекта Rail Baltica.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и президент Литвы Гитанас Науседа пишут, что это позволит гарантировать гладкий процесс ратификации так называемого Решения о собственных ресурсах в трех странах. Это решение необходимо для того, чтобы Еврокомиссия могла занять деньги на рынках капитала и перераспределить их в виде грантов и низкопроцентных займов на нужды стран ЕС.

Таким образом, это письмо стран Балтии стало новой угрозой для введения пакета антикризисных мер ЕС после длительной блокады со стороны Венгрии и Польши.

Во время переговоров о пакете мер по восстановлению после кризиса Covid-19 в июле лидеры ЕС договорились выделить 1,4 миллиарда евро на "завершение недостающего трансграничного железнодорожного сообщения", что является отсылкой на Rail Baltica, последовавшей после сильного лоббирования со стороны лидеров стран Балтии. Однако выделение денег требует согласия со стороны Европейского парламента, а депутаты парламента выступают за то, чтобы деньги выделялись на конкурсной основе.

"Я так понимаю, они уже знают, кто выиграл конкурс. Деньги выделены на все страны-участницы и должны быть использованы для всех стран-участниц", — заявил ответственный за финансирование проектов инфраструктуры депутат Европарламента Мариан-Жан Маринеску (Европейская народная партия).

Тем не менее, страны Балтии продолжают утверждать, что парламент не может отвергнуть июльское соглашение между лидерами ЕС. В то же время экономический кризис продолжается, а появление новых штаммов коронавируса усиливает давление на европейские структуры, ответственные за запуск фонда восстановления. На данный момент только две страны выполнили все необходимые для ратификации мер поддержки действия — Хорватия и Кипр.