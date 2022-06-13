Политики не отказываются от идеи отменить биодобавку к топливу

Несмотря на предупреждения иностранных инвесторов и ряда неправительственных организаций о том, что намерение отказаться от биопримеси к топливу является предвыборным обманом и не приведет к ожидаемому снижению цен, правительство твердо намерено принять такое решение.

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Политики коалиционных партий подтвердили после встречи в понедельник, что они согласились поддержать предложение Министерства экономики.

Во вторник, 14 июня, на заседании правительства планируется увидеть предложение, которое позволит предпринимателям выбирать, добавлять биотопливо в топливо или нет, заявил лидер коалиционной партии "Консервативные", министр юстиции Янис Борданс.

Депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) сказал, что Минэкономики положительно отнеслось бы и к снижению акцизного налога, чтобы попытаться снизить розничную цену на топливо. Политик считает, что этот вопрос можно рассмотреть, поскольку акциз на топливо регулярно повышается с 2008 года.

Председатель фракции Attīstībai/Par! в Сейме Юрис Пуце сказал, что в понедельник в коалиции не обсуждался вопрос снижения акцизного налога. Об этом лучше судить, когда рынок нефти стабилизируется.

Борданс, со своей стороны, сказал, что возможность снижения акцизного налога следует рассматривать при обсуждении более широких тем — инфляции, энергетики и улучшения инвестиционной среды.

Еще в мае правительственная коалиция согласовала концептуальное решение, которое позволит торговцам продавать топливо без биодобавки. Такая возможность будет предоставлена с 1 июля до конца 2023 года. Индриксоне заявила, что это может снизить цену на топливо на 12-14 центов за литр.

Представители Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергетики считают, что этот шаг вряд ли приведет к снижению конечной цены на топливо.