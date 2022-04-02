Политики обещают исправить норму о мероприятиях не ближе 200 метров от памятников советской армии, если это будет ограничивать их проведение

Политики внесут изменения в норму закона, которая запрещает организацию публичных мероприятий ближе чем на расстоянии 200 метров от памятников советской армии, если это приведет к чрезмерным ограничениям по проведению мероприятий, сообщил депутат Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

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Сейм в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего советскую армию и ее победы.

Поправки нацелены на то, чтобы невозможно было проведение ежегодных мероприятий 9 мая в парке Победы возле памятника советским воинам, но неукоснительное соблюдение этой нормы означает и то, что вблизи таких памятников не только в Риге, но и в других городах Латвии нельзя проводить никаких развлекательных и спортивных мероприятий.

Например, могут не состояться проводившиеся на протяжении десятилетий детские велосоревнования в парке Победы и любые частные мероприятия на территории расположенной рядом Рижской футбольной школы.

В Лиепае в 200-метровой зоне от памятника советским воинам находится значительная часть центра города, например, гостиница "Amrita", Лиепайский ледовый холл, торговый центр "Rietumu centrs" и др., а в Даугавпилсе невозможно будет проводить никаких частных мероприятий в парке Дубровина в центре города, Даугавпилсском университете и т.д.

Как пояснил Юдин, соревнования и различные развлекательные мероприятия по-прежнему вблизи памятников смогут организовать государственные и муниципальные учреждения, поскольку им разрешение в соответствии с законом не требуется.

Говоря о правах частных организаторов проводить на расстоянии ближе 200 метров от памятников различные мероприятия в интересах общества, Юдин пояснил, что рассмотрение поправок произошло быстро, чтобы успеть их своевременно принять, поэтому в случае необходимости норму можно уточнить, внеся поправки.

Депутат напомнил, что цель принятых поправок — не допустить таких развлекательных и праздничных мероприятий, на которых пропагандируется военная агрессия и военные преступления. Он предположил, что авторы поправок из-за нехватки времени не подумали о спортивных мероприятиях, а сфокусировались на том, чтобы не допустить на мероприятиях глорификации российской армии и оправдания совершенных ею преступлений. Он подчеркнул, что изменения ни в коем случае не нацелены на то, чтобы ограничивать спортивные мероприятия.