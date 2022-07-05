Политики партии "Честь служить Риге" стартуют на выборах в Сейм в списке Шлесерса

Политики партии "Честь служить Риге" (ЧСР) будут баллотироваться на парламентских выборах в списке партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Эту информацию подтвердил глава правления ЧСР Олег Буров.

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Как оказалось, партии подписали соглашение о том, что "Честь служить Риге" делегирует своих членов для совместного участия в выборах, чтобы "полностью заменить существующую власть и стать ведущей политической силой в стране".

Буров рассказал, что он стартует по Рижскому избирательному округу под номером 2, сразу же за Айнаром Шлесерсом. Члены партии ЧСР будут включены в избирательные списки и по Рижскому, и по Видземскому округам.

Подписанное между партиями соглашение базируется на решении вопросов о восстановлении роста национальной экономики и предотвращении роста внешнего долга страны, а также укреплении внешней и внутренней безопасности страны, что гарантируется членством Латвии в НАТО и ЕС.

Партии планируют остановить раскол общества, способствуя объединению общества на основах национальной независимости, чтобы народ Латвии был намного активнее в формировании своей страны и брал на себя гражданскую ответственность за свою страну.

Партия обязуется защищать и укреплять основные ценности, указанные в Конституции Латвии, в том числе семью, состоящую из женщины и мужчины, обеспечивать надлежащее вознаграждение и условия труда для работающих в сфере образования, внутренних дел и медицины.

Партии договорились, что вакцинация против Covid-19 будет исключительно добровольной, без выражения угроз непривитым лицам потерять работу и средства к существованию.

Обе партии обязались создать действующий механизм для развития сотрудничества между правительством и местными самоуправлениями, восстановить статус Риги как Балтийского мегаполиса и остановить отток населения Риги.