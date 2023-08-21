Политики СЗК и Объединенного списка: конфликта между партиями нет

Представители Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка" (ОС) утверждают, что между партиями нет конфликта, поэтому примирение им не нужно.

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Председатель парламентской фракции ОС Эдгар Таварс на вопрос о том, нужно ли перемирие между СЗК и ОС, ответил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, что партии не ссорились, и между политиками СЗК и ОС хорошие отношения.

Представитель ОС Эдвард Смилтенс заявил, что ОС и СЗК сотрудничают в Сейме, например, депутат от СЗК Дайга Миериня возглавляет комиссию по государственному управлению и делам самоуправлений.

Таварс и Смилтенс заявили, что у СЗК и ОС не было "лобовых столкновений", проблема лишь в фигуре бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

АО ожидает от "Нового Единства" ответов о том, как будут решаться риски национальной безопасности, связанные с Лембергсом, сказал Таварс.

На вопрос, требуется ли СЗК примирение с ОС, представитель СЗК Виктор Валайнис ответил, что партии "никогда не ссорились". Обе партии могут ожидать взаимных упреков, но это "часть политического процесса".

Валайнис заявил, что в ОС много талантливых людей, и оба партийных объединения "отлично работают" вместе в Сейме, а также с некоторыми министрами ОС.

Исключением, с которым нет хорошего сотрудничества, является министр земледелия Дидзис Шмитс, который, по мнению Валайниса, находится не на своем месте. В начале июля СЗК требовал в Сейме отставки Шмитса.