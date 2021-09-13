Политики вновь заговорили об обязательной вакцинации от Covid-19 для ряда профессий

На уровне коалиции и правительства ожидаются политические консультации о возможности ввести обязательную вакцинацию для представителей ряда профессии, а также произвести ряд действий, способствующих расширению охвата вакцинцией. Это следует из сказанного министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом (АР!) после собрания коалиционных партий.

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Отвечая на вопрос, есть ли в повестке дня вопрос об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, например, для персонала больниц и работников центров социального ухода, Павлютс отметил, что этот вопрос все еще в повестке и не решен.

Министр здравоохранения пояснил, что политикам необходимо принять решение, будет ли решение об обязательной вакцинации принято на уровне закона (то есть, Сеймом) или же его примет правительство.

По словам Павлютса, необходимость в вакцинации — неизменно высока. "Существует обязанность обеспечивать безопасность предоставления услуг в среде, где люди встречаются и тесно контактируют, особенно в группах риска", — сказал глава Минздрава. Павлютс дал понять, что такая необходимость есть в сферах здравоохранения, социального ухода, а также в образовании.

Даниэль Павлютс подчеркнул, что единственная альтернатива для школ — это массовое тестирование, однако опыт показал, что у этой меры есть свои пределы реализации на практике. Иных методов — например, организации людских потоков — будет недостаточно, считает глава Минздрава.

"Сейчас мы стоим перед процессом политических консультаций на уровне правительства, коалиции о дальнейших шагах к обязательной вакцинации и другой деятельности, которая будет способствовать расширению охвата вакцинацией", — так витиевато выразился Даниэль Павлютс. И подчеркнул — как только решения будут приняты, он об этом проинформирует.

Как сообщалось ранее, Сейм отложил рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации для представителей ряда профессии — депутаты фактически не сумели прийти к решению.