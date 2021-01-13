Политики, знаменитости, ученые и общественные деятели выступили против поправок к Конституции

Движение “Dzīvesbiedri” опубликовало открытое письмо против поправок, сужающих определение семьи в Конституции Латвии. Письмо подписали 336 человек, в том числе политики, знаменитости, психологи, ученые и общественные деятели.

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Авторы письма указывают, что предложение Национального объединения сузить определение семьи в Конституции исключает различные модели семей, в том числе семейные пары без детей, однополые семьи, приемные семьи и неженатых людей, которых связывают заботы и ответственность друг за друга, например, из-за состояния здоровья или возраста. “В этом поспешном и несогласованном в коалиции законопроекте и его аннотации высказанные радикальные идеи направлены на раскол в обществе, так как противопоставляет разные модели семейных отношений”, - указывают авторы письма. Они уверены, что законопроект способствует ненависти и нетерпимости.

Кроме того, по мнению авторов письма, идеи в основе этого законопроекта характерны идеологиям недемократических режимов. Движение призывает отвергнуть предложение Нацблока как противоречащие другим нормам Сатверсме. Кроме того, в письме указано, что поправки противоречат международным обязательствам Латвии, например, Европейской конвенции прав человека и основных свобод и направлены на дискриминацию.

Письмо подписало более 300 человек - знаменитости и музыканты, а также художники, журналисты, общественные деятели, ученые, юристы, психологи, политики, активисты. В их числе продюсер Мартиньш Миелавс, музыкант Янис Шипкевичс, модель Агния Григуле, комик Эдгарс Балиньш, музыканты Алисе и Карлис Йосты и многие другие.

Движение “Dzīvesbiedri” ранее продвигало сбор подписей за введение закона, защищающего партнерские отношения.

Как уже сообщалось, партия Национальное объединение выступила с предложением внести поправки в Конституцию, определив семью как брачный союз мужчины и женщины, в котором есть дети. Это произошло после того, как суд Сатверсме принял решение в пользу однополой пары, требовавшей признать несоответствующим Конституции закон, позволяющий получить отпуск по рождению ребенку только отцу ребенка, а не партнеру матери. За сужение понятия семьи публично выступил ряд общественных и религиозных организаций, а против - защитники прав ЛГБТК+, теологи и ряд религиозных деятелей.