Политолог: даже к немцам в 1945-м не относились так примитивно, как сейчас к русским

Латвийская информационная повестка иногда нежелательным образом начинает напоминать повестку российскую, оперируя теми же аргументами — и в этом есть определенная опасность, рассказал в передаче Латвийского радио 4 "Открытый разговор" политический обозреватель Кристианc Розенвалдс.

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Латвийский политолог приветствует приход в Латвию независимых российских масс-медиа, считая, что это принесет пользу латвийскому медиапространству, сообщает Rus.LSM.

"Когда Путин на днях заявлял, "Европа в целом занималась блокадой России", кажется — ну чушь ведь! И тут же через пять минут у нас появляется наш эфир, где говорят о том, что "в XIII веке ни одного русского здесь вообще не было, никогда не было". Тогда чем мы отличаемся? Чем, когда мы создаем такую повестку дня, что мы начинаем искать какие-то конкретные мелкие зацепки в истории, чтобы доказать… что доказать? Что "тебе на вокзал"? Чего мы этим хотим достичь, что сделать? И чем мы тогда отличаемся от Путина, которого осуждаем?", - задается вопросом эксперт.

"И для меня как раз приход "Радио Свобода" очень знаковый. Потому что я очень надеюсь, что уйдет эта немного болезненная внутренняя форма нашего поведения, когда мы действуем под предлогом "быть не как москали" (как, условно, главная идеология была когда-то в Украине)… Я не хочу, чтобы мы так себя вели! Я очень боюсь этого", — сказал Розенвалдс.

12 января в Риге состоялось официальное открытие бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL). По оценке политолога, "Радио Свобода" может оказаться хорошей площадкой для дискуссий.

"Потому что когда мы говорим — "пусть русские это делают", надо помнить, что они сейчас как загнанный в угол щенок, боятся шевельнуться. Когда любой русский поднимает разговор… ну нет вообще таких "чистых русских". Оскар Кучера оказывается вором, "Дождь", который до этого казался чуть ли не самым лучшим собеседником, тоже плохие… Я уверен, что дойдет и до вас — ну, на самом деле, потому что вы будете открывать какие-то площадки… А что делать, на самом деле? И кому это помогает? Надо, чтобы помогало. Рига очень хорошая площадка для этого", - полагает он.

По словам Розенвалдса, для качества латвийского информационного пространства важен и такой момент: "Когда мы смотрим на наше поведение и на то, как мы влияем на Европу — тогда мы не можем скрыть желания, как мы называем это, дерусификации (которая подразумевает все, что было некогда связано [с русскими]), идеологию, что мы можем быть едины без каких-то примесей всяких наций, которые нам мешают быть чистыми и хорошими… А что делать с русскими? На самом деле! И не только в Латвии — а что делать вообще с русскими? Я знаю, например, своих каких-то гамбургских друзей, которые сейчас обсуждают как раз такую идею.

"Если мы всех русских хотим сейчас загнать в один ящик (а это то, что мы делаем в Европе сейчас, "все русское — плохое"), то безусловно мы должны понять, от каких элементов нужно избавляться, где есть криминал, военные дела и тому подобное. Но я допускаю, что даже к немцам в сорок пятом отношение не было настолько примитивизированным, как сейчас к русским.

И каков вообще вариант выхода из кризиса? Найти "новое русское", которое заменит то плохое "старое русское", чтобы потом Россия изменилась, и мы жили в нормальном мире. Мы же не можем дойти до Урала и истребить всех, кто окажется на пути. Или — можем? Может быть, это — новая идея??? Я совершенно против такой идеи!", - полагает политолог.

Журналист, режиссер, ведущий программы "Грани времени" на "Радио Свобода" Мумин Шакиров заметил, что "оппозиционные силы в России есть, и один из сильнейших политиков, который сейчас находится в тюрьме — это Алексей Навальный. Я слежу за ним много лет и вижу, что он тоже меняется. Многие его называли имперцем, какие-то высказывания его были, может быть, не очень аккуратными, но я считаю, что он фантастически мужественный человек, который не побоялся и вернулся в Россию, где теперь речь идет реально о его выживании. Есть Илья Яшин, есть много интересных политиков, которые могли бы изменить Россию. Но, к сожалению, силы очень неравные".

"Это как спрашивать: а почему евреи перед Второй мировой уехали из Германии, почему же не сопротивлялись? Это же тупой, глупый вопрос. И то же самое сейчас в России: выйти на улицу просто невозможно! Выйти с простым, чистым листочком бумаги — тоже невозможно", - сказал Шакиров.