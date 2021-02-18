Политолог: для правительства Кариньша характерна паранойя и недоверие к обществу

Правительство месяцами принимало решения о мерах по борьбе с Covid-19 за закрытыми дверями, поэтому у него пропала самокритика и понимание общественных настроений, считает директор и ведущий исследователь центра Providus Ивета Кажока.

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По ее мнению, работа правительства выглядит несвязно, прогнозировать его решения очень сложно. Самые большие претензии связаны именно с несвязностью работы, что наблюдалось в вопросах с детскими пособиями, процессом вакцинации и решениями по взаимодействию Фондом восстановления ЕС.

Кажока отметила, что, проводя закрытые заседания, правительство перестало смотреть в "глаза общества", а при принятии решений продолжало культивировать чиновницкий подход.

Эксперт признала, что иногда правительству удавались хорошие "рывки". Например, замена министра здравоохранения задала новую энергию, то несвязность в процессе принятия решений сохранилась.

"На этой неделе правительство постаралось изменить стиль работы, появилась открытость. Но пока непонятно, сможет ли оно удержать этот курс", - сказала Кажока. По ее словам, правительству не следует считать общество непонимающим и некомпетентным, оно только выиграет, если прислушивается к обществу и включает его в процесс принятия решений.

Как полагает Кажока, для правительства Кришьяниса Кариньша характерна паранойя и недоверие к обществу, но и доверие общества по отношению к правительству находится на низком уровне. Если правительство не поменяет поведение и стиль работы, то оно не избавится от недоверия общества.

"У правительства есть инструменты влияния на экономику и политику. В его руках возможности выбраться из этой ямы недоверия", - резюмировала Кажока.