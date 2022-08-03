Политолог: есть "безопасный" и "нестабильный" сценарии исхода выборов в 14-й Сейм

Списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма и предвыборные программы, поданные в Центральную избирательную комиссию, показывают, что политические силы делают упор на личности, а не на обещания, сказал в беседе с агенством LETA политолог и ассоциированный профессор Факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра.

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"Безопасный" и "нестабильный" сценарии

По мнению Ояра Скудры, возможны два сценария исхода выборов.

"Безопасный" сценарий предполагает, что в парламент попадут примерно 8 партий, и коалиционные политические силы — "Новое Единство", Национальное объединение и Attīstībai/Par! — получат суммарно 35-40% голосов. В этом случае для создания правительства понадобится четвертый участник, и эту роль развернется борьба между "Консервативными", "Прогрессивными" и "Объединенным списком" Улдиса Пиленса, допускает политолог. Для этого все три претендента на место в правительстве также должны преодолеть 5%-й барьер.

"Нестабильным" Скудра называет сценарий, при котором на выборы придет не 50% избирателей, как прогнозируется сейчас, а, например, 60%, что привет к тому, что в Сейм попадут, например, 10 партий. Причем в этом случае — "Новое Единство", Национальное объединение и Attīstībai/Par! — суммарно получат меньше голосов. Из слов профессора можно сделать вывод, что повышение явки на выборах может привести к росту поддержки партий, не входящих в нынешний Кабинет министров. При "нестабильном" сценарии процесс создания правительства будет очень сложным. Если же усилятся внешние и внутренние факторы, ведущие к дестабилизации, то за время работы 14-го Сейма правительство может меняться несколько раз, считает эксперт.

Явка, известные лица и доступ к госфинансированию

Так называемые маленькие партии, по мнению эксперта, принимают участие не для того, чтобы попасть в парламент, а чтобы получить государственное финансирование. Все партии, преодолевающие 2%-й барьер, получают доступ к госфинансированию. Наличие в списке известных людей позволяет достичь этой цели.

Привлечение же таких известных людей как боксер Майрис Бриедис ("Согласие") или музыкант Гунтарс Рачс ("Новое Единство") более крупными политическими силами — это желание привлечь избирателей, которым не важен уровень политической компетентности.

Вероятно, от всех партий на пост премьера будет восемь-десять реальных и приемлемых кандидатов в премьер-министры, заключил профессор. Однако пока кандидаты могут проявлять осторожность в своих заявлениях, так как существуют различные внешние и внутренние факторы, создающие нестабильную ситуацию в стране. Настоящие дискуссии между кандидатами в премьеры начнутся в сентябре, когда можно будет ожидать, какие факторы будут влиять на настроения избирателей, сказал Скудра.

Всем партиям, в том числе входящим в нынешнее правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), придется подумать о том, как мотивировать население идти голосовать, считает политолог. Результаты опросов показывают, что 48% граждан, планирующих участвовать в выборах, проголосуют за партии, входящие сейчас в коалицию. Это, по мнению Скудры, позволяет предположить, что и другие партии могут рассчитывать на относительно значительный успех, если они будут способны привлечь неопределившихся избирателей. Пока ни партийные программы, ни отдельные лица не смогли "мобилизовать" этот электорат.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября этого года.