Политолог: Гревцова угрожала репутации партии "За стабильность"

Депутат Сейма Глория Гревцова угрожала репутации партии "За стабильность" различными заявлениями, включив партию в поле зрения служб безопасности, заявила агентству LETA преподаватель и политолог Лелде Метла-Розентале.

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Она отметила, что Гревцова сыграла важную роль в предвыборной кампании, учитывая ее популярность в социальных сетях. Однако ее личность и публичная риторика, например, о том, что в Латвийском музее оккупации "факты не совпадают" и экскурсовод рассказывает "параллельную, выдуманную историю", оказались для партии труднее контролируемыми, чем можно было ожидать ранее.

По словам Метлы-Розентале, об этом свидетельствуют и слова председателя фракции "За стабильность" Алексея Росликова. Перед тем, как суд приговорил Гревцову к общественным работам за предоставление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заведомо ложных сведений, Росликов заявлял, что ситуация не столь однозначна, но после вынесения приговора подчеркнул, что судья приняла решение, а дальнейшие выводы политик должна сделать сама.

"Таким образом, Росликов в определенной степени дистанцировался от нее. Это говорит о том, что партия восприняла Гревцову как угрозу, думая о своем дальнейшем развитии, а не только о разовых выборах в парламент. Возможно, жизненный опыт и образование Гревцовой делали ее сотрудничество с более опытными политиками, такими как Росликов, достаточно сложным", — считает политолог.

Она допускает, что партия "За стабильность" не считает уход Гревцовой существенной потерей, хотя это будет означать на один голос меньше в Сейме. Заявления Гревцовой в публичном пространстве иногда выставляли партию в смешном свете, и "За стабильность" не могла восприниматься как сколько-нибудь конструктивный партнер, поэтому партия предпочла отказаться от полезного в предвыборной кампании политика, считает Метла-Розентале.

На вопрос, как в будущем может измениться поддержка партии избирателями, она ответила, что до следующих выборов в Сейм еще далеко. В прошлом году "За стабильность" как новой политической силе нужно было стать узнаваемой, для чего пригодились скандальные заявления, а также люди, которые, несмотря на свою репутацию, сделали партию заметной.

"Когда партия уже существует какое-то время, ей становятся важнее другие вещи, например, показать проделанную работу и более прагматично обратиться к своим избирателям. Если Росликов планирует в какой-то мере занять в парламенте место "Согласия", партию нужно продвигать в другом направлении, перестраиваясь с абсолютно популистской и "тиктокерской" на более классические политические ценности", — сказала Метла-Розентале.

Если другие судебные инстанции не отменят обвинительный приговор Гревцовой, она будет вынуждена уйти с должности депутата Сейма как человек с судимостью.

Гревцова, признанная на этой неделе судом первой инстанции виновной во лжи Центральной избирательной комиссии, вышла из партии "Стабильность" и ее фракции в Сейме.