Политолог и социолог о выступлении премьера: речь Кариньша, возможно, была адресована правительству

Воскресная речь премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) была политическим шагом, призванным способствовать дискуссиям в правительстве, сказал агентству LETA политолог Оярс Скудра. В свою очередь, социолог Айгарс Фрейманис сказал, что "не мог воспринимать эту речь серьёзно".

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Скудра считает, что речь Кариньша была продумана и сформулирована так, чтобы подготовить общество и партнеров по коалиции к более строгим ограничениям. “Это был политический шаг, призванный способствовать дискуссии в правительстве”, - сказал политолог.

Он отметил, что в речи Кариньша был упомянут ряд положительных факторов - например, пособия по простою. Это позволяет допустить, что Кариньш выступает за более доступные пособия по простою, а также за повышение финансирования медицинского персонала. “Кариньш всё же руководитель парламентского государства и, возможно, кто-то из министров будет против этих идей, поэтому необходим диалог”, - указал Скудра.

Политолог согласен с премьером в том, что общество не соблюдает меры эпидемиологической безопасности. “Логично - если общество соблюдало бы эти требования, мы бы не столкнулись с такими проблемами”, - сказал Скудра. Он обеспокоен тем, что если общество продолжит игнорировать ограничения, то система здравоохранения может рухнуть и Латвия будет вынуждена просить помощи у ЕС, чтобы преодолеть этот кризис. “Обществу надо это понимать, думаю, это была цель речи Кариньша - общество должно собраться, а государство со своей стороны обеспечит необходимое финансирование, чтобы предприятия элементарно не обанкротились”, - объяснил политолог.

Социолог и директор агентства Latvijas fakti Айгарс Фрейманис в интервью LETA выразил иную позицию - речи Кариньша не хватало повествования. Так как обращение было объявлено заранее, создалось впечатление, словно премьер выступит с важными решениями, но этого не произошло. Кариньш в своей речи избегал конкретики.

“Если допускаем, что премьер говорил о введении чрезвычайного положения, то я не могу ответить, каким оно будет. В его повествовании не было ничего в остатке. Я не мог воспринимать эту речь серьёзно”, - сказал Фрейманис.

Социолог допустил, что премьер хотел сказать что-то более серьёзное, но по каким-то причинам не сделал этого. Возможно, он опасался сопротивления со стороны партнеров по коалиции, так как в социальных сетях ходят слухи о том, что у Кариньша сложные отношения с отдельными министрами в связи с пандемией. Кроме того, Фрейманис обратил внимание на вопрос масок, насчет которых с февраля мнения менялись очень быстро и это не способствует доверию должностным лицам и экспертам.

“Человек, живущий обыденно и некомпетентный в эпидемиологических вопросах, полагается на профессионалов и ждет от них четкое и уверенное повествование, которому следовать. К сожалению, за прошедшие месяцы этого не произошло. Сейчас происходят лихорадочные попытки что-то ограничить”, - сказал социолог. Непоследовательность видна в решении закрыть на выходные некоторые магазины Depo, оставив открытыми торговые центры вроде Domina, запрет работать косметологам, пока парикмахеры могут это делать.

Фрейманис допустил, что речь выросшего в США Кариньша, где принято признавать ошибки, была адресована другим министрам, в первую очередь министру здравоохранения, которая свои ошибки не признает и считает свои действия спасающими.

Как уже сообщалось, Кариньш заявил, что выступает за продление срока чрезвычайной ситуации, а также за введение более строгих ограничений.