Политолог: Кариньш загнал себя в угол

Правящая коалиция, скорее всего, сохранится, но премьер-министру Кришьянису Кариньшу придется выбирать между "плохим и очень плохим" вариантом, при этом в его предложении перераспределения министерских портфелей есть момент провокации, считает политолог Юрис Розенвалдс.

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Как указал Розенвалдс в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь", фокус внимания в августе этого года переместился в сторону правительства, и сейчас сложно спрогнозировать, как может выглядеть новый состав парламента.

"В данном случае плохо было бы сохранить прежнюю коалицию — это будет означать стагнацию. С другой стороны, это - возможность коалиции с оппозиционными партиями. Кариньш идет по проторенной дорожке. В предложениях Кариньша есть и элемент провокации. Сторонний наблюдатель может посмотреть на все это со стороны и задать вопрос — а почему менять именно этих министров?", — отметил политолог.

По словам Юриса Розенвалдса, премьер-министр загнал себя в угол.

"Это касается и его собственной карьеры — не самый лучший министр за последнее время, — и того, что не поддерживающие его партии против его правления", — цитирует политолога ЛР4.