Политолог: козырь Пиленса — в слабости рейтинга Левитса

Козырь основателя "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, претендующего на пост президента страны, — в слабости рейтинга действующего президента Эгила Левитса, считает политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.

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Во вторник Пиленс сообщил, что решил баллотироваться на пост президента. Пиленс первым выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в мае выборы.

Комментируя заявление Пиленса, Раевский отметил, что его нельзя назвать большим сюрпризом. Действия Пиленса, не баллотировавшегося в парламент и не участвовавшего активно в переговорах о формировании правительства, теперь представляются логичными, поскольку он намерен стать президентом государства.

По мнению политолога, на шансы Пиленса быть избранным в президенты влияют два фактора: слабость рейтинга Левитса, что помешает партиям поддержать его кандидатуру на второй срок, а также существенная поддержка Пиленса, в том числе вне коалиции. Раевский допускает, что Союз зеленых и крестьян может поддержать Пиленса, чтобы продемонстрировать свое влияние на коалицию.

Отвечая на вопрос, станет ли Левитс вновь баллотироваться на пост президента, Раевский сказал, что у Левитса не может быть уверенности в том, что он будет переизбран.

Как сообщалось, кандидатуру Пиленса на пост президента поддерживает вся фракция "Объединенного списка" в Сейме, сообщил ее председатель Эдгар Таварс.

Пиленс пока не сообщил, на поддержку каких других политических партий расчитывает, но готов вести переговоры со всеми политическими силами, представленными в парламенте.