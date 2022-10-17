Политолог: на сегодня трехпартийная коалиция видится наиболее реалистичной

В настоящее время кажется, что наиболее реалистична - коалиция, состоящая из трех партий, а "Прогрессивные" сами начинают чувствовать, что им нет места в правительстве. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) озвучил декан факультета социальных наук Латвийского Университета (ЛУ) политолог Янис Икстенс.

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Икстенс рассказал, что формирование коалиции - открытый процесс, когда все со всеми разговаривают. В то же время, отметил он, попытки создать четырехпартийную коалицию не принесли результатов и все выглядит так, что наиболее вероятна - трехпартийная модель.

Икстенс также подчеркнул, что сами "Прогрессивные" "начинают чувствовать, что тянет на трехпартийную коалицию". Однако, по его мнению, если "Прогрессивных" не будет среди создателей новой коалиции, в будущем появятся вопросы, по которым найти общий знаменатель с формирующими правительство партиями будет сравнительно легко.

Почему президент Эгилс Левитс хотел, чтобы коалиция состояла из четырех партий? Икстенс напомнил, что в следующем году состоятся президентские выборы, поэтому Левитсу важнее иметь больше поддержки: "Возможный второй срок, один из аспектов, который руководит его действиями в этом процессе".

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник, 17 октября, в 16 часов встретится с Эгилсом Левитсом, чтобы проинформировать его об итогах переговоров о формировании правительства.