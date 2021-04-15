Политолог: несмотря на неудачи с вакцинацией, коалиция пока достаточно сильна
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Несмотря на неудачи с вакцинацией, коалиция все еще достаточно сильна, считает совладелец агентства по связям с общественностью Media Bridge, политолог Филипп Раевский.

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По его словам, политическая логика коалиции во многом определяется математикой — сколько голосов у коалиции в парламенте и каковы математические и идеологические альтернативы. С точки зрения Раевского, партнеры не доведены до ситуации, когда они готовы искать партнеров вне коалиции.

Говоря о претензиях премьер-министра Кришьяниса Кариньша и других членов правительства в адрес министра здравоохранения Даниэля Павлютса и о том, указывает ли это на необходимость отставки министра, политолог отметил, что очень сложно встать на место министра здравоохранения.

Если бы Павлютс ушел, это, с одной стороны, подтвердило бы его полную политическую несостоятельность, но с другой стороны и защитило бы, потому что общество в Латвии щадит тех, кто взял на себя политическую ответственность, сказал Раевский.

"Если бы министр здравоохранения взял на себя политическую ответственность за эту фатальную неудачу и ушел в отставку, это могло бы даже положительно повлиять на его имидж и имидж партии, которую он представляет. На этот вопрос сложно ответить, но я думаю, что министр рискует тем, что премьер в какой-то момент попросит его уйти ", — сказал Раевский.

Он добавил, что, если премьер потребует отставки министра здравоохранения, это не будет автоматически означать крах коалиции, поскольку Кариньш уже уволил бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле за ее ошибки. По словам Раевского, не исключено, что Кариньш "прогонит" еще одного министра здравоохранения, который не может выполнять свою работу и вызывает недовольство многих, от членов парламента и партнеров по коалиции до общественности и СМИ.

На вопрос, какова возможная причина трудностей уже двух министров в период пандемии "Covid-19", политолог сказал, что самая большая проблема — это "фундаментальное неумение руководить". Не хватает опыта работы в кризисных ситуациях, потому что в Латвии не так много людей, которые могут работать в таких условиях. Также возможной причиной может быть неспособность решить кадровый вопрос.

"Министр — это одно дело, а совсем другое — это аппарат, который выполняет повседневную работу. Мы видим, что аппарат Минздрава в его нынешней форме плох, потому что проблемы возникают не только с Covid-19", — считает политолог.

Раевский также отметил, что Павлютс — слабый министр здравоохранения, который не может проводить кадровую политику и не видит, где ему следует "приложить руку", например, заменить персонал для улучшения работы министерства.

Говоря о долгосрочных перспективах, Раевский предположил, что общественный протест против правительства может превратиться в тихий саботаж, когда люди не будут вакцинироваться не потому, что не боятся Covid-19, а в знак протеста и мести правительству. На предстоящих выборах в Сейм это ударит по действующим партиям, но станет большим плюсом для популистов.

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Правительство Латвии Даниэл Павлютс Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш Сейм
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