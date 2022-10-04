Политолог: нежелание включать "Прогрессивных" в коалицию связано в том числе с переделом в министерствах

Нежелание Национального объединения включать партию "Прогрессивные" в правительство связано с перераспределением мест в министерствах — если партия войдет в коалицию, то какой-либо из партий достанется меньше министерств, заявил в разговоре с агентством LETA политолог Ояр Скудра.

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Переговоры о формировании коалиции продолжаются. Известно, что ядро коалиции — "Новое Единство" (26 мандатов), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13) — уже сложилось и суммарно будет контролировать 54 из 100 голосов в 14-м Сейме. Главный вопрос — будут ли приглашены в коалицию "Прогрессивные", которые ей еще 10 голосов?

Трудности в согласовании вопроса о включении "Прогрессивных" в коалицию были предсказуемы и ожидаемы, считает политолог. У этих разногласий две причины: идеологические взгляды, потому что Нацобъединение является классической идеологической партией, и деловые интересы и проблемы, "которых у Национального объединения за всю историю его существования было много и они были довольно скандальными ", сказал Скудра.

По мнению политолога, возражения "Нового Единства" и "Объединенного списка" скорее связаны с нежеланием "раскрыть карты" на данный момент. Обе партии пообещали провести диалог с "Прогрессивными", и вопросы, по которым мнения сторон расходятся, обязательно будут обсуждаться, однако ничего сверх разговоров обещано не было, отметил политолог.

Скудра считает, что Нацобъединение обязательно свяжется со СМИ после разговора с "Прогрессивными", чтобы создать дополнительные препятствия и заверить своих избирателей в том, что они не хотят сотрудничать с "Прогрессивными". Однако если партии заключат коллегиальное соглашение и переговоры с "Прогрессивными" будут проходить конфиденциально без оповещения о их ходе СМИ, то это станет признаком того, что переговоры носят предметный и серьезный характер, считает эксперт. Коммуникация со СМИ будет свидетельствовать о тактическом характере переговоров. В сообщении для СМИ — либо путем выделения противоречий, либо точек соприкосновения — будет фигурировать позиция сторон по отношению к "Прогрессивным", указал Скудра.

На вопрос, допускает ли он вероятность соглашения между Нацобъединением и "Прогрессивными", например, в связи с распределением должностей в правительстве, политолог сказал, что это трудно предсказать, но распределение постов станет совместным решением коалиции. При этом он отметил, что "Прогрессивные", скорее всего, могут рассчитывать на более чем на один министерский пост.

Скудра считает, что сотрудничество партий возможно и в том случае, если "Прогрессивные" не будут приняты в правительственную коалицию: либо путем заключения договора о сотрудничестве между партией и формирующими правительство фракциями или с уже сформированным правительством, либо только с "Новым Единством". Как это сотрудничество проявит себя на практике и что от него выиграют "Прогрессивные", скорее всего, будет обсуждаться до этапа распределения должностей. После 1 ноября последует подписание договора, и в нем будут сформулированы конкретные цели и задачи, достижение которых "Прогрессивные" будут поддерживать при голосовании в комиссиях, разработке и продвижении законопроектов и голосовании в Сейме, пояснил политолог.

Скудра отметил, что партии будут вести переговоры о роли "Прогрессивных" в правительстве до следующей недели. По его словам, определение роли этой партии является самым важным пунктом в президентском мандате для кандидата в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша на проведение консультаций с партиями.

Политолог также отметил, что "Объединенный список" выступает за изменение образа, стиля и управления правительством, то есть за модернизацию и реорганизацию, что также согласуется со словами президента о необходимости структурных реформ и современного, дееспособного правительства. По мнению Скудры, этих целей было бы легче достичь при наличии в коалиции "Прогрессивных".

Он также подчеркнул, что "Прогрессивные" являются крупнейшей партией в Рижской думе, что свидетельствует о способностях представителей партии, а также данный факт позволяет "Прогрессивным" оказывать давление на другие партии.