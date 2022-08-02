Политолог: низкая явка и решение за кого голосовать в последний момент — взрывоопасные факторы выборов в Сейм

Существует большой риск, что пестрота политических партий в предвыборное время может снизить число граждан, которые дойдут до избирательных участков, заявил LETA политолог и специалист по общественным отношениям Филипп Раевский.

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Уже на протяжении нескольких лет наблюдается снижение явки на выборы русскоязычных избирателей, голосовавших преимущественно за "Согласие", упомянул Раевский. Они не идут на выборы, поскольку не видят альтернативы, и снижают общую явку. Чтобы это компенсировать, должно вырасти количество латышских избирателей, которые идут голосовать, но и этого тоже не происходит, признал политолог. Поэтому увеличивается число партий, за которые могут проголосовать около 5% избирателей, но сам 5%-й барьер они все же не преодолеют, пояснил эксперт.

Новое правительство придется создавать из многих партий, коалиция будет раздробленной, прогнозирует Раевский. "Когда смотришь на рейтинги, не верится, что какая-либо политическая партия будет настолько сильна, что сможет доминировать", — прогнозирует политолог.

По словам Раевского, по сравнению с предыдущими выборами в Сейм выраженно популистские политики ведут себя спокойнее. Например, перед выборами в 13-й примерно в то же время кампания партии KPV.LV была куда активнее. "Сейчас мы видим такую своеобразную кампанию партии Шлесерса, мы видим популистские предложения, но в них нет того напора, какой был четыре года назад. Поэтому у меня есть надежда, что может быть этот фланг не будет так силен", — сказал Раевский.

С точки зрения политолога, привлечение знаменитостей в списки кандидатов в депутаты свидетельствует о том, что они чувствуют себя неуверенно из-за низких рейтингов. Многие партии, чья поддержка может составить около 5%, должны сделать абсолютно все, чтобы снизить риск непрохождения в парламент.

"Думаю, на финальном этапе будет фейерверк", — сказал Раевский о проведении предвыборных кампаний, заодно упомянув, что в этом году партиям было выделено значительно меньше средств, что ограничивает их выражение в кампаниях, поэтому скандалы и в публичном пространстве появляются разоблачения политической элиты, которые могут иметь большее влияние, чем яркие предвыборные кампании, считает политолог.

"Я думаю, что на финальной стадии будет салют", — так высказался о ходе предвыборной кампании Раевский, упомянув, что у партии не так много финансовых средств, что ограничивает агитацию. Поэтому публичное пространство займут скандалы, влияние которых может быть больше, чем яркие рекламные кампании, считает эксперт.

Низкая явка и принятие решений только на избирательном участке являются взрывоопасными факторами и могут вызвать неожиданности, признал специалист. Также интересная ситуация может сложиться по результатам избрания политиков, а не только партий. "В такой ситуации, как сейчас, могло бы быть чудом, если бы сами партии праздновали победу и прохождение в парламент, но потом они видят, кто был избран, и тогда большой вопрос, была ли это партия, которая была избрана. избраны вообще", — сказал политолог.

Низкая явка и принятие решений только на избирательном участке являются взрывоопасными факторами и могут привести неожиданностям, признал политолог. Также интересная ситуация может сложиться по результатам избрания конкретных политиков, а не только результатов партий в целом. "В такой ситуации, как сейчас, могут быть чудеса, когда сами партии празднуют победу и попадание в парламент, но потом выясняется, кто выбран и большой вопрос, вообще та ли эта партия, которая ли это партия, которая избрана", — сказал политолог.

Выбор в 14-й Сейм состоятся 1 октября.