Политолог: низкая явка — следствие поразившей Латвию политической апатии

Низкая явка на местные выборы показывает, что политическая апатия поразила почти всю Латвию, заявила, комментируя результаты выборов, директор и ведущий исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока.

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По ее словам, активность на выборах в Сейм относительно стабильна, а на выборах в местные органы — переменная, более того, эти выборы в местные органы власти проходили в особых обстоятельствах. Кажока подчеркнула, что одна из причин заключается в том, что в выборах не участвовала Рига, так как столица обычно является катализатором кампании, который привлекает внимание СМИ, и люди замечают, что выборы проходят и в их краях.

По словам директора аналитического центра, явка была низкой и на внеочередных выборах в Риге в прошлом году, но это можно объяснить тем, что на избирательные участки не пошли избиратели "Согласия", которые ранее голосовал за Нила Ушакова.

"Результаты и активность представляют собой серьезную проблему, потому что я не уверена, что это связано лишь с фактом, что Рига не участвовала в этих выборах, и с пандемией Covid-19. Причины глубже, и их еще предстоит проанализировать в будущем", — сказала Кажока.

Говоря об итогах выборов, Кажока отметила, что на местных выборах названия партий являются скорее вывеской, а не сущностью. Вывески могут меняться, а определяющим фактором является то, насколько жители знают идущую на выборы команду и доверяют ей.

Политолог отметила, что были избраны многие главы прежних муниципалитетов. Кроме того, не имело значения, под каким названием баллотировался кандидат, потому что избиратели смотрели на лидеров списка, уделяя меньше внимания названию списка.