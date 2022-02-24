Политолог: "Осуждение лидером "Согласия" действий Москвы — хороший знак"

Заявление председателя правления оппозиционной партии "Согласие" об осуждении военной агрессии России и готовности работать с правительством, оказывая поддержку Украине — это хороший знак, считает политолог Юрис Розенвалдс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Политолог отметил в беседе с агентством LETA, что удовлетворен заявлением Урбановича, поскольку это позволяет "заткнуть рты" те, кто утверждает, что в Латвии давно работает прокремлевская сила.

"Заявление Урбановича — хороший знак, и оно нам нужно, потому что мы должны вместе противостоять брутальной агрессии. В мирное время могут быть всякие споры, но когда ракетные обстрелы совершаются против части самого народа, все должны быть едины", — сказал Розенвалдс, считающий, что Урбанович поступил правильно.

Комментируя возможную реакцию электората "Согласия" на заявление Урбановича, политолог призвал вспомнить, что рейтинг политической силы за последние годы значительно упал. И это может свидетельствовать об уходе более радикальных избирателей к другим партиям.

"Русскоязычная и русская община Латвии неоднородна — есть европейские русские и те, кто, будучи гражданами России, голосуют за президента России Владимира Путина еще усерднее, чем в Татарстане. Этих людей невозможно изменить. Это тоже вопрос поколений ", — сказал политолог.

Розенвалдс считает, что партии не всегда должны "бежать вместе" с избирателями.

По мнению политолога, важный вопрос, можно ли сделать что-то для предотвращения этнической раскола во время пандемии. "Прыжки на тему, можно ли информировать на русском языке, выглядели просто жалкими. Надо дискутировать о том, как сокращать разрыв", — сказал профессор.

Юрис Розенвалдс, говоря о политическом раскладе в целом, отметил, что некоторым правящим партиям крайне невыгодно сближение "Согласия" с так называемыми латышскими партиям. А осуждение лидером "Согласия" действий Москвы делает такое сближение более возможным. Это политическое устройство создано за "красными линиями", что определенным силам позволяется комфортно сохранять свои позиции и фактически уходить от политической конкуренции.

Политолог считает, что выход "Согласия" за так называемые "красные линии" в перспективе был бы очень оздоровливающим политическую среду страны процессом, но трудно прогнозировать, когда это произойдет.