Политолог предупредил о риске низкой явки на выборах в Сейм

Если мы не поймем причины низкой активности на выборах в самоуправления, то есть риск пережить похожую ситуацию на будущих выборах в Сейм, полагает Янис Икстенс, декан факультета социальных наук Латвийского университета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Икстенс ожидал, что активность избирателей будет ниже, чем на выборах самоуправления в 2017 году, но столь существенное падение явки он называл сюрпризом. По его словам, это важный вопрос, ответ на который должны искать не только политологи или социологи. Это серьезный вопрос для политической элиты, считает ли она это проблемой, и если считает, то что собирается делать.

"Одному или другому политологу совсем несложно полностью из пальца высосать причины низкой явки. Для этого много ума не требуется. Но это тот случай, когда необходимы действия, основанные на данных и доказательствах, и в таком случае опрос политологов - это слишком мало", - пояснили Икстенс.

В состоявшихся 5 июня выборах самоуправлений с учетом результатов предварительного голосования приняли участие 327 938 жителей Латвии, или 34,01% общего числа избирателей.