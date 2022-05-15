Политолог: Премьер придумает неожиданный ход, чтобы Кабмин не развалился

После событий 10 мая Национальное объединение потребовало отставки главы МВД Марии Голубевой — в противном случае политическая сила грозит покинуть Кабинет министров. Политолог Ивета Кажока в эфире "ТЧК" заявила: вряд ли правительство развалится, потому что премьер-министр умеет решать такие проблемы, сообщает Rus.LSM.

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"Если есть у господина [премьера Кришьяниса] Кариньша какой-то действительно большой талант, это как раз справляться с такими ситуациями: когда у политиков разные мнения, находить какой-то совершенно неожиданный выход. Так что я бы не беспокоилась за наше правительство. Я думаю, что найдут решение.

Я не думаю, что там должна быть какая-то жертва. Я думаю, Кришьянис Кариньш многому учился у Ангелы Меркель, которая умеет как-то так создавать компромисс, что проблема улетает. Через месяц-два-четыре все об этом забывают — и все идут на выборы", — заявила Кажока.

Она считает, что в сложной позиции оказалось и Национальное объединение: "Национальное объединение сейчас хотело бы не быть в правительстве просто потому, что есть в Латвии люди — довольно много — которым не нравилось, как правительство действовало во время ковида. И в общем они хотели бы проголосовать за что-то более альтернативное.

Но, с другой точки зрения, они опасаются, что их избиратель, который очень консервативен, не поймет, что они уходят из правительства в обстановке, когда у наших соседей война. Так что я думаю, что Кариньш найдет какой-то аргумент для Национального объединения — он удивит, наверное, всех, но скоро все об этом забудут".

Как сообщалось, Национальное объединение требует отставки министра внутренних дел Марии Голубевой от объединения "Развитие/За!". Причина — ситуация возле памятника в Пардаугаве 10 мая. Если министр не уйдет, Нацблок готов отозвать из правительства своих министров.

Ультиматум Национального объединения об отправке в отставку министра внутренних дел Марии Голубевой ("Развитие/За!") вполне соответствует предвыборной ситуации и политическим установкам самой партии, заявила в эфире программы "Подробности" Латвийского радио 4 политолог Илга Крейтусе. В то же время она считает, что Нацблок должен потребовать портфель министра внутренних дел и показать на деле, что партия готова взять на себя ответственность в трудную минуту.