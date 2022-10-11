Политолог: процесс формирования коалиции оказался для партий сложнее, чем предполагалось

До сих пор партии, избранные в следующий Сейм, не смогли договориться даже о составе коалиции, поэтому ясно, что процесс формирования коалиции для политиков оказывается более сложным, чем предполагалось изначально, заявила в интервью агентству LETA политолог Рижского университета им. Страдиня Лелде Метла-Розентале.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стороны должны попытаться найти выход из этой ситуации и понять, как двигаться дальше, считает политолог.

На вопрос о том, насколько, по ее мнению, велика вероятность того, что партии смогут договориться об одном из предложенных составов коалиции — с "Прогрессивными" или без них, эксперт заявила, что пока никто не может этого предсказать.

"Вопрос в том, кто будет готов и на каких условиях отказаться от своей позиции", — отметила Метла-Розентале, пояснив, что либо "Новому Единству" придется оставить свою позицию, согласившись с тем, что "Прогрессивные" не войдут в состав коалиции, либо Национальному объединению и Объединенному списку придется допустить участие "Прогрессивных" в коалиции.

Политолог признала, что возможен и третий сценарий, при котором никто не уступает, и нужно рассматривать другого кандидата на пост премьер-министра. "Я думаю, что это дальнейшее будущее, но в целом сейчас мы не можем предсказать, какой из сценариев сбудется", — заявила Метла-Розентале.

Эксперт не назвала конкретное лицо, которое могло бы перенять у Кришьяниса Кариньша инициативу формирования правительства."Знаковая личность Кариньша является частью успеха "Нового Единства" на предыдущих выборах и на пути преодоления кризиса. И это такая сила успеха "Нового Единства", как уши Лачплесиса", — заявила политолог. По ее мнению, если "Новое Единство" решит формировать правительство с кем-то другим во главе может стать способом ослабления позиций партии.

Говоря о возможности создания блока из "Нового Единства" и "Прогрессивных", Метла-Розентале заявила, что "Новое Единство" является достаточно сильной партией, которая не нуждается в формировании блока поддержки. В то же время она отметила, что от Кариньша прозвучало: "Новое Единство" хочет более широкого правительства, тем самым нейтрализуя способность Нацблока и Объединенного списка контролировать его действия. "Но я бы не сказала, что "Новое Единство" не сможет жить без "Прогрессивных", в их случае это скорее математический расчет, чтобы правительство было шире и гибче", - считает Метла-Розентале.