Политолог: Рижской думе придется забыть о разногласиях — другого выхода нет

У коалиции Рижской думы нет другого выхода, кроме как говорить друг с другом и отложить в сторону разногласия, считает политолог Юрис Розенвалдс.

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По его словам, Рижская дума "рассорилась не на шутку", но у коалиции нет другого выхода, кроме как поговорить друг с другом и простить взаимные обиды. Новая коалиция без фракции "Прогрессивные/За" технически возможна, но, скорее всего, это не альтернатива, считает Розенвалдс.

Политолог предположил, что в итоге взаимные обиды будут смягчены и отодвинуты в сторону, а иначе сложно найти политическую логику - чего именно хотят добиться политические силы.

По мнению Розенвалдса, есть два варианта - политические партии возобновят дружбу, положат конец разногласиям и продолжат совместную работу или придется проводить внеочередные выборы. Политолог сказал, что внеочередных выборов боятся все, но некоторые боятся их больше.

"В нынешней коалиции Рижской думы больше всего боятся внеочередных выборов "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги", а вот "Прогрессивные" могут надеяться на увеличение числа своих мандатов", — цитирует политолога агентство LETA.

Также, по оценке Розенвалдса, в выигрыше от внеочередных выборов может быть партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", тем более что Шлесерс имеет опыт руководства Рижской думой.

Как сообщалось, после конфликта вокруг оценки работы департамента сообщения правящая коалиция Рижской думы раскололась, в результате мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные/За") ушел в отставку, а и. о. председателя Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Партнеры Стакиса по коалиции "Новое Единство", НО/ЛОР и "Код для Риги" решили взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции, а от "Прогрессивные/За" ждут опровержения "ложных заявлений".