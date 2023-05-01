Политолог: русскоязычные не говорят о проблемных вопросах из-за "социальных санкций"

В латвийском обществе наблюдается напряженность из-за развязанной РФ войны в Украине, а русскоязычные жители Латвии чувствуют себя некомфортно и стараются не говорить на болезненные темы с малознакомыми людьми, признала в эфире программы "ТЧК" на rus.lsm.lv политолог, директор и ведущий научный сотрудник центра Providus Ивета Кажока.

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Кажока отметила, что опросы показывают, что в целом представители разных языковых групп нередко посещают мероприятия других групп; латыши, например, празднуют Масленицу, а русскоязычные — Meteņi. Ходят на Ночь музеев, посещают различные культурные мероприятия. Но все меняется, когда речь заходит о мероприятиях в поддержку Украины.

"Это было очень яркое различие, которое я не могу объяснить. Латыши в фокус-группах говорили, что посещали различные мероприятия в поддержку Украины. Русскоязычные на это даже не намекали. Во время дискуссии, видя ответы, я пришла к выводу, что русскоязычные жители вообще очень неохотно говорят на эту тему. Особенно, если они до конца не понимают, с кем имеют дело и какой будет реакция собеседника.

Это последствия того, что люди чувствуют себя некомфортно и неуверенно, обсуждая вопросы, связанные, например, с русским языком, памятником или войной в Украине. Они избегают их обсуждения в публичном пространстве с людьми, которых они не знают хорошо", — сказала Кажока.

Об этом прямо говорили и некоторые респонденты в Даугавпилсе и Резекне, признала политолог.

"Они говорили, что это вопросы, где они или столкнутся с "социальными санкциями", когда собеседники их просто не поймут. Например, по вопросу сноса памятников — что латыши будут к ним хуже относиться. И есть две конкретные группы, которые почти никогда не скажут, что думают на самом деле. Первая — это русскоязычные работники госучреждений, которые боятся скандала или возможности потерять работу. Вторая группа — это бывшие неграждане, которые приняли гражданство России, а сейчас должны письменно отвечать на вопросы, чтобы получить вид на жительство. И там, например, есть вопрос, что если человек считает, что Крым не принадлежит Украине, он должен это указать. И люди в Латгалии сомневается, что кто-то так и напишет — даже если действительно так считает", — поделилась Кажока.

Она отметила, что в Латвии люди не боятся, что окажутся за инакомыслие в тюрьме — как в некоторых соседних странах. "Но если отбросить специфические вопросы, как вопрос языка, памятника или вторжения РФ в Украину, то боязни русскоязычных жителей не сильно отличаются от страхов латышей", — признала политолог.